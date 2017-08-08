Собакам в Крыму выдадут паспорта

Домашним животным в Крыму будут выдавать документы. Четвероногих, пока, правда, только собак, решили пересчитать и внести в единую базу данных, чтобы в случае утери, ваш любимый пушистик не превратился в бездомного голодного пса — его быстренько вернут домой.

Учет четвероногих поможет снизить количество случаев, когда агрессивные животные нападают на людей. Хозяина найдут по чипу или бирке, которые теперь в обязательном порядке должны быть у всех домашних питомцев.

Если ваша овчарка или бульдог кого-то укусят, специальные службы будут знать, кому выписывать штраф за то, что питомец гуляет без намордника и поводка, и с кого требовать компенсацию для потерпевшего.

— Регистрация животных проводится во всех городах полуострова кроме Армянска и Щелкино, — сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов. — Там пока нет государственных ветеринарных клиник, но в скором времени они появятся. После регистрации хозяевам будем выдавать свидетельство на право собственности на животное. Мы также изыскали внебюджетные средства, напечатали достаточное количество крымских паспортов на животных, чтобы контролировать проведение необходимых ветеринарных вакцинаций и различных исследований.

Напомним, нововведения, касающиеся содержания домашних животных, будут вводить поэтапно. Стало это возможно после того, как в Крыму в 2016 году приняли закон «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в РК». Похожий закон действует лишь в Татарстане, Бурятии, Московской области. Но депутаты Госдумы задумались о принятии такого закона по всей стране.

Сообщаем о покупке и пропаже.

Регистрация собак в госклинике стоит 75 рублей, электронный чип — 140 рублей. Для сравнения, в частной ветлечебнице ценник в пределах 500−700 рублей, в зависимости от характеристик электронного устройства.

— Введение электронного чипа — это 100% вероятность возврата питомца. Были случаи, когда на одно и тоже животное претендовали 7 человек! Как определить, кто его собственник? Чип в данном случае помог бы, — говорит председатель комитета.

В единую базу данных пока что вносят животных, которых оформили в государственных ветклиниках. Что касается частных, они пока вносят четвероногих только в свои реестры.

— Мы подпишем соглашение с частниками, дадим им коды и пароли, чтобы они заливали информацию в общую базу, все данные будут синхронизированы, — заверил Валерий Иванов.

Регистрации подлежат собаки с двухмесячного возраста, независимо от породы. Вновь приобретенные животные должны быть оформлены в недельный с момента покупки срок.

Если ваш питомец потеряется, об этом в течение 10 дней нужно сообщить в организацию, регистрирующую четвероногих. О гибели животного известить ветеринара нужно в течение суток.

ВАЖНО!

Всех, кто не захочет регистрировать своих усатых и хвостатых друзей, будут штрафовать. Первоначальная сумма — от 500 рублей. Если в определенные сроки животное не будет оформлено, размер штрафа будет увеличиваться.

КОНКРЕТНО.

В единую базу данных вносят данные о хозяине (фамилия, имя, отчество, телефон и адрес) и животном (вид, порода, пол, возраст, кличка). Затем проводится вакцинация от бешенства и вводится электронный чип. После владельцам выдают свидетельство на право собственности на животное.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

В октябре начнется строительство приюта.

Находиться он будет в Симферополе на ул. Крымской правды, 6 на участке площадью 70 соток. Открыть муниципальный приют хотят в 2018 году.

— Проект уже отдан на экспертизу. Постараемся, чтобы ее провели не за 50, а хотя бы за 40 дней. Работы начнутся в октябре, — сообщила глава Крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Людмила Милованова.

Предварительная стоимость работ — 45 миллионов рублей. Кроме приюта там появится современная клиника.

— Муниципальный приют и клиника рассчитаны на 200 собак. Упор сделаем на клинику. Будем стерилизовать животных, откроем большие пункты передержки. Надеемся, что частные клиники после это снизят свои расценки и будут работать качественнее, — отметила Людмила Милованова.

БУДЬТЕ В КУРСЕ.

КТО САМЫЙ ОПАСНЫЙ.

В Крыму установили перечень пород собак, с которыми можно гулять только с намордником, ошейником и на поводке длиной не больше 1 метра.

Кроме того, таким четвероногим друзьям нужно пройти курс дрессировки. Сделать это можно самостоятельно или в специальных кинологических организациях, которые по итогам обучения должны выдать соответствующий документ. Потом животное нужно показать специальной экспертной комиссии, которая определит, не агрессивен ли ваш питомец.

И это еще не все. Держать в квартире животных таких пород можно только с письменного согласия всех совершеннолетних граждан, проживающих с вами.

Итак, кто же самый опасный: