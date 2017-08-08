Актриса «Сатирикона» покончила с собой
В Москве было обнаружено тело актрисы театра «Сатирикон» Полины Шаниной. Об этом во вторник, 8 августа, сообщают «Аргументы недели».
В Москве было обнаружено тело актрисы театра «Сатирикон» Полины Шаниной. Об этом во вторник, 8 августа, сообщают «Аргументы недели».
Актрисе было 30 лет.
Труп нашли под окном ее квартиры на Новоостанкинской улице. По предварительным данным, Шанина совершила самоубийство.
Отмечается, что в апреле погиб молодой человек артистки. По информации телеканала РЕН ТВ, он покончил с собой.
Самой известной ролью Шаниной была медсестра в спектакле «Сатирикона» «Все оттенки голубого».