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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Актриса «Сатирикона» покончила с собой

В Москве было обнаружено тело актрисы театра «Сатирикон» Полины Шаниной. Об этом во вторник, 8 августа, сообщают «Аргументы недели».

Актрисе было 30 лет.

Труп нашли под окном ее квартиры на Новоостанкинской улице. По предварительным данным, Шанина совершила самоубийство.

Отмечается, что в апреле погиб молодой человек артистки. По информации телеканала РЕН ТВ, он покончил с собой.

Самой известной ролью Шаниной была медсестра в спектакле «Сатирикона» «Все оттенки голубого».

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