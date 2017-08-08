Актриса «Сатирикона» покончила с собой

Актрисе было 30 лет.

Труп нашли под окном ее квартиры на Новоостанкинской улице. По предварительным данным, Шанина совершила самоубийство.

Отмечается, что в апреле погиб молодой человек артистки. По информации телеканала РЕН ТВ, он покончил с собой.