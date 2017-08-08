Иркутян приглашают на концерт в честь дня рождения ледокола «Ангара»

Как сообщают организаторы, посетить мероприятие может любой желающий совершенно бесплатно. Концерт можно увидеть как с корабля, так и с берега. Для зрителей выступят группы «Ледокол», «Мост», гитарист Олег Глинский, автор-исполнитель Евгений Куменко, лауреат всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина 2017 года Дмитрий Барышников и другие исполнители. Артисты исполнят песни собственного сочинения, из бардовского репертуара, хиты советской эстрады 1970-х-80-х годов и классические композиции.