Иркутян приглашают на концерт в честь дня рождения ледокола «Ангара»
Праздничный концерт в честь день рождения корабля состоится 12 августа в 16:00 на ледоколе «Ангара» в Иркутске.
Праздничный концерт в честь день рождения корабля состоится 12 августа в 16:00 на ледоколе «Ангара» в Иркутске.
Как сообщают организаторы, посетить мероприятие может любой желающий совершенно бесплатно. Концерт можно увидеть как с корабля, так и с берега. Для зрителей выступят группы «Ледокол», «Мост», гитарист Олег Глинский,
Ледокол «Ангара» является одним из первых ледоколов в мире и старейшим из сохранившихся судов этого типа. Изготовлен на стапелях верфей «Сэр В. Г. Армстронг, Витворт и К°» (Англия), спущен на воду со стапели верфи в селе Лиственичное 7 августа 1900 года (25 июля по старому стилю). Опосредованно является героем