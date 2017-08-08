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11:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутян приглашают на концерт в честь дня рождения ледокола «Ангара»

Праздничный концерт в честь день рождения корабля состоится 12 августа в 16:00 на ледоколе «Ангара» в Иркутске.

Как сообщают организаторы, посетить мероприятие может любой желающий совершенно бесплатно. Концерт можно увидеть как с корабля, так и с берега. Для зрителей выступят группы «Ледокол», «Мост», гитарист Олег Глинский, автор-исполнитель Евгений Куменко, лауреат всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина 2017 года Дмитрий Барышников и другие исполнители. Артисты исполнят песни собственного сочинения, из бардовского репертуара, хиты советской эстрады 1970-х-80-х годов и классические композиции.

Ледокол «Ангара» является одним из первых ледоколов в мире и старейшим из сохранившихся судов этого типа. Изготовлен на стапелях верфей «Сэр В. Г. Армстронг, Витворт и К°» (Англия), спущен на воду со стапели верфи в селе Лиственичное 7 августа 1900 года (25 июля по старому стилю). Опосредованно является героем Русско-Японской войны 1904−1905 годов.

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