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12:38 (мск), источник: РИА Крым

Крымские пограничники спасли три дня дрейфовавшего на батуте в Черном море украинца

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости (Крым). Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым спасли украинца, который три дня дрейфовал на батуте в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным крымских пограничников, сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие батут с украинцем на борту, поступил 5 августа. В течении нескольких минут пограничный катер прибыл в указанное место, где снял с импровизированного плавсредства гражданина сопредельного государства, жителя Херсонской области 1998 года рождения.

Как позже рассказал потерпевший, он работает охранником в населенном пункте Лазурное Херсонской области и за три дня до произошедшего после работы отправился на причал, где решил переночевать на надувном батуте. На следующее утро он с удивлением обнаружил, что батут уже находится не на причале, а в открытом море. Борясь с жаждой и голодом, украинец провел на своем плавсредстве три дня. На момент, когда его нашли пограничники, он был сильно истощен и обезвожен.

Позже потерпевший был доставлен в ближайшую больницу, где ему диагностировали тепловой удар и обезвоживание. Кроме того, крымские пограничники обеспечили украинца питанием, размещением и комплектом одежды. Решается вопрос об отправке украинца на родину.

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