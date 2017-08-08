В Крыму трейлер фильма «Матильда» сняли с показа с подачи прокуратуры

По их словам, трейлер фильма уже несколько дней демонстрировался на киносеансах, но после письменного предостережения надзорного ведомства, врученного под роспись, его сняли с экранов.

— Мы это предостережение, конечно, исполним, директор в курсе, я ему все доложила, что я предупреждена, — рассказала представитель кинотеатра имени Шевченко. — На данный момент такого трейлера у нас нет.

Удалили из проката трейлер и в кинотеатре, расположенном в крупнейшем торгово-развлекательном комплексе Крыма «Меганом».

— Мы уже не размещаем трейлер «Матильды», мы его показывали первое время, но после того, как узнали информацию, удалили его, теперь мы его не размещаем, — сообщили в кинотеатре.

По словам адвоката режиссера Алексея Учителя, надзорный орган крымской столицы стал выносить предупреждения прокатным организациям после обращения в свой адрес депутата Государственной думы Натальи Поклонской.

Адвокат Учителя Константин Добрынин уже обратился по этому поводу к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, так как ранее прокуратура Санкт-Петербурга по поручению Генпрокуратуры РФ уже провела проверку, по итогам которой никаких правонарушений в трейлере к фильму не установлено.