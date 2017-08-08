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12:40 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму трейлер фильма «Матильда» сняли с показа с подачи прокуратуры

После предостережения прокуратуры Симферополя кинотеатры крымской столицы снимают с показа трейлер фильма Алексея Учителя «Матильда», передает ТАСС со ссылкой на представителей кинобизнеса.

По их словам, трейлер фильма уже несколько дней демонстрировался на киносеансах, но после письменного предостережения надзорного ведомства, врученного под роспись, его сняли с экранов.

— Мы это предостережение, конечно, исполним, директор в курсе, я ему все доложила, что я предупреждена, — рассказала представитель кинотеатра имени Шевченко. — На данный момент такого трейлера у нас нет.

Удалили из проката трейлер и в кинотеатре, расположенном в крупнейшем торгово-развлекательном комплексе Крыма «Меганом».

— Мы уже не размещаем трейлер «Матильды», мы его показывали первое время, но после того, как узнали информацию, удалили его, теперь мы его не размещаем, — сообщили в кинотеатре.

По словам адвоката режиссера Алексея Учителя, надзорный орган крымской столицы стал выносить предупреждения прокатным организациям после обращения в свой адрес депутата Государственной думы Натальи Поклонской.

Адвокат Учителя Константин Добрынин уже обратился по этому поводу к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, так как ранее прокуратура Санкт-Петербурга по поручению Генпрокуратуры РФ уже провела проверку, по итогам которой никаких правонарушений в трейлере к фильму не установлено.

Напомним, премьера фильма «Матильда» запланирована на 6 октября 2017 года в Мариинском театре. Скандал вокруг будущей премьеры возник в результате спора между режиссером Алексеем Учителем и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской. Депутат убеждена, что фильм оскорбляет память императора Николая II и чувства православных верующих.

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