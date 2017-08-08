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12:54 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Новые дорожные знаки, «лежачие полицейские» и перила появятся у школ Нижнего Новгорода до конца октября

На установку дорожных знаков возле нижегородских школ выделили 6 млн рублей.

Источник: Вести - Нижний Новгород

На установку дорожных знаков возле нижегородских школ выделили 6 млн рублей Администрация Нижнего Новгорода объявила 2 аукциона на установку и демонтаж знаков организации дорожного движения у общеобразовательных учреждений в 2017 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации первого аукциона, планируется установить 104 дорожных знака, более 1000 погонных метров металлических пешеходных ограждений, смонтировать около 7 тысяч кв. м искусственных дорожных неровностей и демонтировать 39 дорожных знаков возле 10 школ. Цена контракта составляет 2,94 млн рублей.

По второму аукциону планируется установить 225 дорожных знаков, около 600 погонных метров металлических пешеходных ограждений, демонтировать 60 дорожных знаков возле 10 других школ. Цена контракта составляет 2,98 млн рублей. Торги пройдут 21 августа. Работы должны быть выполнены до 31 октября.

Знаки будут установлены возле 20 школ города.

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