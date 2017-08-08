Ночью над Землей взошла «кровавая луна» — фото и видео

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Примерно за два часа спутник прошел через северную часть тени Земли, погрузившись в нее южным краем на четверть диска. Частичное лунное затмение продлилось приблизительно с 20:20 до 22:20. Оно было видно жителям Европы, Африки, Азии и Австралии.

Белорусы не стали исключением, но в ряде городов «кровавую луну» не увидели из-за облаков, которые ее закрыли. Астрономы призывают не расстраиваться, поскольку уже в ночь с 12 на 13 августа люди смогут насладиться одним из самых красивых звездопадов года — метеорного потока Персеиды.

Пользователи социальных сетей из разных стран делятся своими фотографиями «кровавой луны». Некоторые из них были недовольны увиденным. «Лично наблюдал, не было ни какой кровавой луны. Просто тенью было закрыта нижняя часть небесного тела, процентов на 10, и всё», — написал один из них.

Другим увидеть Луну в багровых тонах помешала сильная облачность: «Красную Луну мы вчера так и не увидели, но зато проводили кроваво-красный закат».