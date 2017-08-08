Ночью над Землей взошла «кровавая луна» — фото и видео
Минувшей ночью жители разных стран, в том числе Беларуси, могли наблюдать за редким астрономическим явлением — так называемой кровавой Луной.
Минувшей ночью жители разных стран, в том числе Беларуси, могли наблюдать за редким астрономическим явлением — так называемой кровавой Луной.
Примерно за два часа спутник прошел через северную часть тени Земли, погрузившись в нее южным краем на четверть диска. Частичное лунное затмение продлилось приблизительно с 20:20 до 22:20. Оно было видно жителям Европы, Африки, Азии и Австралии.
Белорусы не стали исключением, но в ряде городов «кровавую луну» не увидели
Пользователи социальных сетей из разных стран делятся своими фотографиями «кровавой луны». Некоторые из них были недовольны увиденным. «Лично наблюдал, не было ни какой кровавой луны. Просто тенью было закрыта нижняя часть небесного тела, процентов на 10, и всё», — написал один из них.
Другим увидеть Луну в багровых тонах помешала сильная облачность: «Красную Луну мы вчера так и не увидели, но зато проводили