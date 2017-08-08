В Волгоградской области ожидаются дожди с грозами и похолодание до +13ºС
Волгоградские синоптики обещают 8 августа в регионе местами кратковременные дожди, грозы.
Волгоградские синоптики обещают 8 августа в регионе местами кратковременные дожди, грозы.
Грозы и дожди прогнозируют специалисты и 9 августа. И вновь порывистый ветер до 18 м/с. Температура воздуха местами опустится ночью до +15ºС, днем тоже чуть похолодает до +30ºС, местами до +35ºС.
10 августа осадков не ожидается. Ночью +18…+23ºС, местами температура опустится до +13ºС, днем +23…+28ºС, местами до +33ºС.
В Волгограде ночью до +20ºС, днем +28…+30ºС.