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13:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области ожидаются дожди с грозами и похолодание до +13ºС

Волгоградские синоптики обещают 8 августа в регионе местами кратковременные дожди, грозы.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Северо-восточный ветер при грозах переходит в порывистый 13−18 метров в секунду. Ночью температура воздуха +20…+25ºС, местами до +15ºС. Днем +32…+37ºС, местами +40…+41°С. В Волгограде до +39ºС, сообщает ВДТВ.

Грозы и дожди прогнозируют специалисты и 9 августа. И вновь порывистый ветер до 18 м/с. Температура воздуха местами опустится ночью до +15ºС, днем тоже чуть похолодает до +30ºС, местами до +35ºС.

10 августа осадков не ожидается. Ночью +18…+23ºС, местами температура опустится до +13ºС, днем +23…+28ºС, местами до +33ºС.

В Волгограде ночью до +20ºС, днем +28…+30ºС.

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