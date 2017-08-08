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12:46 (мск), источник: Деловое сообщество

В память о жертвах расстрела в Змиевской балке в Ростове пройдет памятное шествие

В пятницу, 11 августа, в Змиевской балке в Ростове-на-Дону пройдет памятное шествие, приуроченное к 75-летию расстрела 27 тысяч мирных жителей и военнопленных. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Организаторами мероприятия стала городская администрация и национально-культурные общественные организации.

Во время шествия его участники повторят часть маршрута, по которому 75 лет назад гитлеровцы вели людей на казнь. Сбор планируется в 8:30 рядом с храмом в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на пересечении улиц Алейникова и Шаповалова, а траурная церемония начнется в 9:30. В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов государственной власти и муниципалитета, этнических диаспор и землячеств Дона, а также сотрудники дипломатического корпуса.

Напомним, что Ростов-на-Дону в войну был оккупирован дважды: с 21 по 29 ноября 1941 г. и с 22 июля 1942 г. до 14 февраля 1943 г. Во время второй оккупации были замучены более 40 тыс горожан, местом массового истребления советских людей стала Змиевская балка, где были убиты представители многих национальностей (в значительной части евреи).

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