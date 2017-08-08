В память о жертвах расстрела в Змиевской балке в Ростове пройдет памятное шествие
В пятницу, 11 августа, в Змиевской балке в
В пятницу, 11 августа, в Змиевской балке в
Организаторами мероприятия стала городская администрация и
Во время шествия его участники повторят часть маршрута, по которому 75 лет назад гитлеровцы вели людей на казнь. Сбор планируется в 8:30 рядом с храмом в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на пересечении улиц Алейникова и Шаповалова, а траурная церемония начнется в 9:30. В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов государственной власти и муниципалитета, этнических диаспор и землячеств Дона, а также сотрудники дипломатического корпуса.
Напомним, что