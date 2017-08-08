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12:38 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Фотографии «Кровавой Луны», сделанные кубанцами, заполонили социальные сети

Краснодар, 8 августа, KrasnodarMedia. 7 августа кубанцы, как и многие россияне, наблюдали в небе частичное лунное затмение.

Наблюдавшие отметили, что с некоторых точек осмотра спутник казался «кровавым» — окрашенным в бурые и красноватые тона. Максимальная фаза затмения была зафиксирована в 21:24 по московскому времени, а само явление длилось около двух часов, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями лунного затмения. Те, кому посчастливилось увидеть спутник Земли в багровых тонах добавили, что зрелище было жутковатым, но при этом «невероятно впечатляющим».

Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, по сведениям астрономов, следующего лунного затмения придется ждать до 31 января 2018 года.

Главным ежегодным астрономическим явлением августа является метеорный поток Персеиды, пик активности которого придется в ночь с 12 на 13 августа.

21 августа ожидается полное затмение Солнца, но увидеть его смогут только жители Чукотки.

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