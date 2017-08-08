В Калининграде отключили свет на пяти улицах и в детском доме

Источник: Клопс.ru

Из-за ремонта и замены оборудования свет до 18:00 отключили в домах на ул. Косм. Леонова, 26−32, 31, ул. Кирова, 85−95, ул. Зоологической, 53, 67−71, ул. Камской, 2−2а (детский дом «Надежда»), 2б, ул. Инженерной, 2−6.

Холодной воды не будет: — до 15;00 — на ул. И. Земнухова, 4, ул. Дзержинского, 167а, 167б, 205а; — до 18:00 — на ул. Инженерной, 2 и 4. Горячая вода отключена в домах на ул. Зелёной, 42−52.