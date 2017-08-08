В Калининграде отключили свет на пяти улицах и в детском доме
На некоторых улицах Калининграда во вторник, 8 августа, нет электричества, газа, холодной или горячей воды. Об этом сообщает
На некоторых улицах Калининграда во вторник, 8 августа, нет электричества, газа, холодной или горячей воды. Об этом сообщает
Холодной воды не будет: — до 15;00 — на ул. И. Земнухова, 4, ул. Дзержинского, 167а, 167б, 205а; — до 18:00 — на ул. Инженерной, 2 и 4. Горячая вода отключена в домах на ул. Зелёной, 42−52.
До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (32 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. Театральной, 13 (12 квартир), ул. Грекова, 3−5 (шесть квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир), пр. Советском, 32 (17 квартир), ул. Багратиона, 26, ул. Горбунова, 16.