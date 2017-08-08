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12:50 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Атланте умер орангутан, первым выучивший язык жестов

В зоопарке Атланты в возрасте 39 лет скончался орангутан Шантек, который первым из своих сородичей выучил человеческий язык жестов.

Источник: AP 2017

Шантек обучился жестовому языку с помощью антрополога Лин Майлз, которая растила его с детства, прививая «человеческие» привычки и навыки. Помимо прочего, Майлз обучила орангутана 150 выражениям на амслене — основном языке общения в сообществах глухих в США.

В 2014 году вышел фильм «Обезьяна, ходившая в колледж». Там, в частности, было показано, как Шантек убирается в своей комнате за вознаграждение в виде металлических жетонов, а также показывает водителю автомобиля дорогу до близлежащего кафе.

Причина смерти Шантека не называется, но в последние годы он проходил курс лечения от сердечной недостаточности.
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В заявлении зоопарка говорится, что Шантек часто пользовался человеческим языком жестов, чтобы общаться со смотрителями, но «нередко стеснялся общаться с людьми, которых не знал, и в этом случае выбирал другие, более характерные для орангутанов формы общения — крик и жесты».

Шантек был не единственной человекообразной обезьяной, способной общаться с человеком. Самой известной из них остается 46-летняя горилла Коко. По словам работающего с Коко специалиста Франсин Паттерсон, коэффициент интеллекта гориллы достигает 95, что почти соответствует среднему уровню человеческого IQ, равному 100 баллам.

Коко и Шантек принимали участие в проекте музыканта Питера Гэбриэла The Interspecies Internet, в рамках которого принимались попытки наладить общение между людьми и способными на него животными через интернет с помощью музыки. Проект завершился в 2013 году.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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