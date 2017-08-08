Депутат питерского ЗакСа Максим Резник после ареста пожаловался на голубей
И обнялся с резиновой уткой.
И обнялся с резиновой уткой.
Правоохранительная система не щадит никого, особенно оппозиционных активистов. Депутат ЗакСа Максим Резник стал первым парламентарием, которого наказали по административному делу за сопротивление полиции. Арестованный на десять суток, Резник освободился 7 августа у здания спецприемника МВД на Захарьевской улице.
На свободе встречали, как героя: собрались и родственники, и журналисты, и общественные деятели… даже желтую резиновую уточку приволокли… двухметровую! Депутат с уточкой пообнимался — родные лица, как никак. Они с Резником на том самом митинге и встречались.
Внутри все было корректно и по-человечески, никаких претензий к сотрудникам спецприемника у меня нет, а вот к тем, кто меня туда засадил, есть претензии и очень большие! И дело не в личной обиде. Очень странно, что слова депутата, избранного народом, значат меньше, чем слова полковника ОМОНа. Я считаю, что нанесено оскорбление парламенту и оскорбление петербуржцам.
Некорректно во время заключения Резника вели себя только голуби. На
Даже после отбытия наказания, Максим Резник намерен обжаловать дело.
Справка «КП»
Максим Резник — депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Партия Роста».
Он был арестован Дзержинским районным судом 28 июля за сопротивление полиции на митинге на Марсовом поле 12 июня. По мнению суда, Резник толкнул бойца Росгвардии, за что и получил 11 тысяч штрафа и 10 суток в спецприемнике.