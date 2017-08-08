Депутат питерского ЗакСа Максим Резник после ареста пожаловался на голубей

Внутри все было корректно и по-человечески, никаких претензий к сотрудникам спецприемника у меня нет, а вот к тем, кто меня туда засадил, есть претензии и очень большие! И дело не в личной обиде. Очень странно, что слова депутата, избранного народом, значат меньше, чем слова полковника ОМОНа. Я считаю, что нанесено оскорбление парламенту и оскорбление петербуржцам.

Максим Резник Депутат ЗакСа