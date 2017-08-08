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12:45 (мск), источник: СуперОмск

Омск начал сотрудничество с Барлебеном с обмена сварщиками

Начинается реализация соглашения о сотрудничестве между Омском и Барлебеном.

В сфере образования будет налажено сотрудничество между Омском и немецким городом Барлебен. Представителей немецкой делегации познакомили с Омским государственным техническим университетом и колледжем профессиональных технологий.

«Опыт Германии в организации дуального образования интересен своей эффективностью и может быть нам очень полезен. Мы со своей стороны предлагаем наладить обмен в области среднего профессионального образования», — заявила директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова.

Немцы со своей стороны предложили наладить обмен специалистами сварочного производства для повышения квалификации.

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