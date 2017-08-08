В Борисоглебске заставили снести незаконно строившуюся заправку

Источник: prokuratura-vrn.ru

К прокурорам в Борисоглебске поступило обращение, что в городе нелегально возводят заправку. Данные проверили.

Оказалось, что разрешение на возведение АЗС на улице Первомайской, 97а было. Но выдала его администрация с нарушениями градостроительного законодательства.

«Также застройщик не представил положительное заключение экспертизы проектной документации, которое предусмотрено Градостроительным кодексом РФ», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.