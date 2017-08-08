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13:04 (мск), источник: Tengrinews

Надпись Nursultan Nazarbayev установили на здании аэропорта Астаны

Надпись Nursultan Nazarbayev установили на здании аэропорта Астаны, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Пока конструкция появилась только со стороны взлетно-посадочной полосы. Также надпись должна появиться со стороны главного входа в терминал. О переименовании международного аэропорта Астаны в честь Нурсултана Назарбаева стало известно 21 июня этого года. Отметим, дать имя Президента столичному аэропорту в 2008 году предлагал Дархан Калетаев, который сейчас является депутатом Сената Парламента РК. Позже казахстанские парламентарии снова подняли вопрос о переименовании в честь Назарбаева.

Отметим, что Президент Казахстана прокомментировал вопрос о переименовании аэропорта в свою честь в интервью телеканалу «Россия-24».

«Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами», — сказал в интервью Нурсултан Назарбаев.

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