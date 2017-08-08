Надпись Nursultan Nazarbayev установили на здании аэропорта Астаны

Источник: Tengrinews

Пока конструкция появилась только со стороны взлетно-посадочной полосы. Также надпись должна появиться со стороны главного входа в терминал. О переименовании международного аэропорта Астаны в честь Нурсултана Назарбаева стало известно 21 июня этого года. Отметим, дать имя Президента столичному аэропорту в 2008 году предлагал Дархан Калетаев, который сейчас является депутатом Сената Парламента РК. Позже казахстанские парламентарии снова подняли вопрос о переименовании в честь Назарбаева.

Отметим, что Президент Казахстана прокомментировал вопрос о переименовании аэропорта в свою честь в интервью телеканалу «Россия-24».