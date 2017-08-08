Надпись Nursultan Nazarbayev установили на здании аэропорта Астаны
Надпись Nursultan Nazarbayev установили на здании аэропорта Астаны, сообщает Tengrinews.kz.
Надпись Nursultan Nazarbayev установили на здании аэропорта Астаны, сообщает Tengrinews.kz.
Пока конструкция появилась только со стороны
Отметим, что Президент Казахстана прокомментировал вопрос о переименовании аэропорта в свою честь в интервью телеканалу «Россия-24».
«Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами», — сказал в интервью Нурсултан Назарбаев.