В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции № 14

Источник: УралИнформБюро

7 августа 2017 года Свердловской областной суд запретил УМВД Екатеринбурга эксплуатировать здание отделения полиции № 14 на Шефской, 8. Апелляция управления на решение Орджоникидзевского райсуда оставлена без удовлетворения.

Еще в начале апреля по иску прокуратуры служители Фемиды «выселили» отдел полиции из здания 1950 года постройки. До этого общественники пожаловались Генпрокурору России Юрию Чайке, что эксплуатация данного строения создает угрозу жизни и здоровью правоохранителей, подозреваемых и обвиняемых, а также посетителей ОП № 14. Кроме того, двухэтажка не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Полицейские съехали на Баумана, 11, но УМВД по Екатеринбургу обжаловало вердикт, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе облсуда.