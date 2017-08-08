В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции № 14
Из разваливающегося здания.
Из разваливающегося здания.
7 августа 2017 года Свердловской областной суд запретил УМВД Екатеринбурга эксплуатировать здание отделения полиции № 14 на Шефской, 8. Апелляция управления на решение Орджоникидзевского райсуда оставлена без удовлетворения.
Еще в начале апреля по иску прокуратуры служители Фемиды «выселили» отдел полиции из здания 1950 года постройки. До этого общественники пожаловались Генпрокурору России Юрию Чайке, что эксплуатация данного строения создает угрозу жизни и здоровью правоохранителей, подозреваемых и обвиняемых, а также посетителей ОП № 14. Кроме того, двухэтажка не соответствует
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В суд второй инстанции ответчик не явился, но указал в апелляционной жалобе, что соответчиком должна выступать горадминистрация — владелец опасного здания. Чиновники мэрии в своей переписке со стражами порядка заявляли, что переезжать ОП № 14 некуда, а ремонтировать здание по Шефской, 8 не на что. Однако прокурор стоял на своем — эксплуатация или капремонт 67-летней двухэтажки невозможны, ее износ равен 80%.