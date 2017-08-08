Частные дома в Красноармейском районе могут отрезать от единственной дороги
В станице Старонижестеблиевской перед несколькими домами частного сектора возводят школьный забор — и он ущемляет интересы местных жителей.
В станице Старонижестеблиевской перед несколькими домами частного сектора возводят школьный забор — и он ущемляет интересы местных жителей.
Их путь к собственным домам весьма тернист. Заезд только через школьные ворота — двор учебного заведения за окном. Впрочем, скоро и эта дорога станет фантомом. Между школой и частным сектором вырастет забор. Таковы требования безопасности, они продиктованы заботой об учениках.
Забор фактически перекроет людям въезды во дворы. Здесь уже вырыты ямы для столбов, и местные жители в отчаянии — объездных путей просто нет. В ловушке оказались три семьи — пожилые люди. Живут они здесь еще с конца 1960-х годов, сами построили дома. Школа выросла на 10 лет позже: тогда власти обещали свободный проезд к жилью в любое время.
О том, каково быть узником в родных стенах, может ли грунтовая дорога помочь в ситуации и реально ли передвинуть школьный забор, рассказывает Елена Семихова.