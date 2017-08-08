Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военный аналитик: как в Европе «покончили» с флотом РФ
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Герой фильма, схожесть которого с Путиным чуть не привела к суду
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
«У него есть все мыслимое и немыслимое оружие»: СМИ о корабле РФ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:11 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В Дзержинске продавали суши с нарушением санитарных норм

Опасные для здоровья суши продавали в «городе химиков». Суд приостановил работу интернет-магазина по продаже суши в Дзержинске за нарушение санитарных норм.

Как сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора, во время проверки здесь был выявлен ряд серьезных нарушений. Выяснилось, что площади помещений не соответствуют мощности организации, а при хранении продуктов и готовых блюд не соблюдались правила товарного соседства.

Так же некоторые ингредиенты были просрочены, а работники оказались без медицинских книжек. По решению суда, интернет-магазин суши приостановил свою работу на 60 суток.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мужчина хранил бывшую подругу в холодильнике, выдавая за нее новую
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Британия отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
Глава ВЦИОМа рассказал о опасном «запросе на перемены» у россиян
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Проект недели: как из двух комнат сделать три
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Мусорные баки спрячут под землю
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь