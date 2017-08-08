В Дзержинске продавали суши с нарушением санитарных норм

Как сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора, во время проверки здесь был выявлен ряд серьезных нарушений. Выяснилось, что площади помещений не соответствуют мощности организации, а при хранении продуктов и готовых блюд не соблюдались правила товарного соседства.



Так же некоторые ингредиенты были просрочены, а работники оказались без медицинских книжек. По решению суда, интернет-магазин суши приостановил свою работу на 60 суток.