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13:27 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Атеистов считают аморальнее верующих. Даже сами атеисты

Атеисты чаще воспринимаются в обществе как опасные и безнравственные люди, чем верующие, говорится в исследовании международной группы специалистов.

Источник: AP 2017

Авторы исследования, опубликованного в научном издании Nature Human Behaviour, опросили более 3 тысяч человек из 13 стран на пяти континентах.

В частности, участникам опроса задавался вопрос: считают ли они атеистом или верующим воображаемого человека, который в детстве мучил животных, затем стал учителем, а потом убил пятерых бездомных людей.

Число респондентов, ответивших, что это, скорее всего, атеист, почти вдвое превысило количество тех, кто посчитал, что это верующий.

Источник: AP 2017

Как отмечает один из авторов исследования, профессор университета Кентукки Уилл Жерве, даже убежденные атеисты часто демонстрируют «антиатеистические склонности», когда дело касается морали.

«Я думаю, что это происходит из-за господства глубоко укорененных религиозных норм. Даже в тех регионах, которые позиционируют себя как полностью светские, люди до сих пор интуитивно склонны относиться к религии как к моральной защите», — пояснил Жерве в интервью агентству Франс-пресс.

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Как отмечается в исследовании, хотя религия широко влияет на моральные выводы и решения, ключевые моральные инстинкты в основном независимы от религии. Кроме того, именно светские сообщества и страны показали себя как наиболее стабильные.

В то же время авторы доклада пришли к выводу, что мораль в понимании большинства людей все же подразумевает веру в бога.

«Многие люди, в том числе и атеисты, на вопрос Достоевского: “Если бога нет, то все дозволено?” ответят “да”, поскольку для них слово “все” относится к проявлению абсолютной безнравственности», — говорится в исследовании.

Ученые делают вывод, что даже с учетом роста светских сообществ, в которых не приветствуется открытое проявление религиозности, религия все равно продолжает оказывать сильнее влияние на моральную интуицию людей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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