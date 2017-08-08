На южноуральских трассах проверяют большегрузы

«За подобные нарушения предусмотрен штраф для граждан до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, для должностных лиц сумма штрафа составляет до 50 тыс. рублей, а в отношении юрлиц — до 50 тыс. рублей», — напомнили в ГУ МВД по Челябинской области.