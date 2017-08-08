На южноуральских трассах проверяют большегрузы
В Челябинской области массово инспектируют большегрузные авто.
В Челябинской области массово инспектируют большегрузные авто.
Рейд проходит в Сосновском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Наряды ДПС будут выявлять фуры, нарушающие правила перевозки тяжеловесных грузов.
«За подобные нарушения предусмотрен штраф для граждан до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, для должностных лиц сумма штрафа составляет до 50 тыс. рублей, а в отношении юрлиц — до 50 тыс. рублей», — напомнили в ГУ МВД по Челябинской области.
Проверки продлятся в течение двух дней, 8 и 9 августа.