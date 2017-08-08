В Волгоградской области завершился конкурс «Военное ралли»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», сборная ВС РФ победила в конкурсе. Второе место заняли военные из Египта.

Добавим, что для повышения мастерства в соревнованиях вне конкурса принимали участие команды от Росгвардии и оборонных предприятий РФ. Лучшие результаты среди них показала команда Росгвардии.