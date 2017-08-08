В Воронежской области открылось тестовое движение поездов по новой дороге в обход Украины

Во вторник, 8 августа 2017 года, стало известно о том, что на участке Журавка — Миллерово стартовало тестовое движение поездов. Здесь возведена двухпутная электрифицированная линия. Накануне вручили орден бригаде, которая принимала участие в строительстве.