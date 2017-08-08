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13:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области открылось тестовое движение поездов по новой дороге в обход Украины

Длина магистрали составила 137 км.

Источник: Reuters

Во вторник, 8 августа 2017 года, стало известно о том, что на участке Журавка — Миллерово стартовало тестовое движение поездов. Здесь возведена двухпутная электрифицированная линия. Накануне вручили орден бригаде, которая принимала участие в строительстве.

Оборудованы семь новых станций:

 — Зайцевка;
— Сергеевка;
— Сохрановка;
— Кутейниково;
— Виноградовка;
— Колодези;
— Боченково.

«Кроме того, прошла реконструкция станции Журавка», — отметили в РЖД.

До сих пор точно не известно, когда на этом участке откроется рабочее движение.

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