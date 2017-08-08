Опрос: Свыше 50% опрошенных граждан Молдовы счастливы

Источник: Publika.md

По данным опроса, свыше половины счастливых людей трудоустроены. Далее следуют пенсионеры. Каждый пятый счастливчик не имеет постоянного места работы. А вот среди студентов жизни радуются лишь 10% респондентов.

Больше всего счастливых, около 60%, оказалось в Гагаузии. В столице считают себя счастливыми 37% граждан, на севере и юге страны — по 36%, а в центре около 30%.