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13:20 (мск), источник: Publika.md

Опрос: Свыше 50% опрошенных граждан Молдовы счастливы

Свыше 50% опрошенных граждан Молдовы счастливы. Таковы данные исследования, проведенного компанией Focus Consulting.

Источник: Publika.md

По данным опроса, свыше половины счастливых людей трудоустроены. Далее следуют пенсионеры. Каждый пятый счастливчик не имеет постоянного места работы. А вот среди студентов жизни радуются лишь 10% респондентов.

Больше всего счастливых, около 60%, оказалось в Гагаузии. В столице считают себя счастливыми 37% граждан, на севере и юге страны — по 36%, а в центре около 30%.

Исследователи говорят, что довольных жизнью женщин, согласно опросу, меньше, чем мужчин. В опросе приняли участие две тысячи человек из 140 населенных пунктов. По данным ООН, в рейтинге самых счастливых стран Молдова занимает 56 место из 155-ти.

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