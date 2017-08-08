Опрос: Свыше 50% опрошенных граждан Молдовы счастливы
Свыше 50% опрошенных граждан Молдовы счастливы. Таковы данные исследования, проведенного компанией Focus Consulting.
Свыше 50% опрошенных граждан Молдовы счастливы. Таковы данные исследования, проведенного компанией Focus Consulting.
По данным опроса, свыше половины счастливых людей трудоустроены. Далее следуют пенсионеры. Каждый пятый счастливчик не имеет постоянного места работы. А вот среди студентов жизни радуются лишь 10% респондентов.
Больше всего счастливых, около 60%, оказалось в Гагаузии. В столице считают себя счастливыми 37% граждан, на севере и юге страны — по 36%, а в центре около 30%.
Исследователи говорят, что довольных жизнью женщин, согласно опросу, меньше, чем мужчин. В опросе приняли участие две тысячи человек из 140 населенных пунктов. По данным ООН, в рейтинге самых счастливых стран Молдова занимает 56 место из 155-ти.