Приковавшего супругу к батарее екатеринбуржца отпустили

44-летнего жителя Екатеринбурга, приковавшего жену к батарее, оставили под подпиской о невыезде.

«Такая мера пресечения была избрана сразу же, так как преступление, в котором он обвиняется, не относится к тяжким», — пояснил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошел 6 августа 2017 года в квартире на Корепина. Обвиняемый выпивал с приятелем, а его 27-летняя супруга мешала им. Тогда мужчины приковали девушку к батарее и начали ее избивать.