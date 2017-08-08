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13:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Приковавшего супругу к батарее екатеринбуржца отпустили

Под подписку о невыезде.

44-летнего жителя Екатеринбурга, приковавшего жену к батарее, оставили под подпиской о невыезде.

«Такая мера пресечения была избрана сразу же, так как преступление, в котором он обвиняется, не относится к тяжким», — пояснил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошел 6 августа 2017 года в квартире на Корепина. Обвиняемый выпивал с приятелем, а его 27-летняя супруга мешала им. Тогда мужчины приковали девушку к батарее и начали ее избивать.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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