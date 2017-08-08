Аукцион по продаже четырёх автомобилей, конфискованных у Тулешова, не состоялся
Департамент госимущества и приватизации ЮКО выставил на торги четыре автомобиля, конфискованных у Тохтара Тулешова, однако желающих купить их не нашлось.
Департамент госимущества и приватизации ЮКО выставил на торги четыре автомобиля, конфискованных у Тохтара Тулешова, однако желающих купить их не нашлось.
Четыре автомобиля, принадлежавшие Тохтару Тулешову, были выставлены на сайте электронных торгов. Это
Аукцион планировалось проводить методом повышения цен.
12-летний Phantom с российской регистрацией оценили в 40,15 млн тенге; стартовая цена на Bentley Continental GT 2006 года — 13, 7 млн тенге; оценочная стоимость внедорожника 2006 GMC Yukon XL Denali составила 6,5 млн тенге; Жёлтый Mitsubishi GTO собирались продать за 1,083 млн тенге.
Продавцом автомобилей выступило ГУ «Южно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК», где подтвердили, что вышеперечисленные автомобили раньше принадлежали Тохтару Тулешову.
«Мы как уполномоченный орган по конфискованному имуществу производим реализацию этого имущества в доход государства. Оценку производят независимые аудиторские компании, которые определяются методом госзакупок по ценовому предложению. Если заявки на торги не поступают, аукцион будет проводиться повторно», — прокомментировали в департаменте.
В ноябре прошлого года Тохтара Тулешова приговорили за антинародную деятельность к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать должности в коммерческих и общественных организациях.
У Тулешова конфисковали девять особняков, земельный участок, породистых скакунов и дорогостоящие автомобили: Mitsubishi, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry, BMW, Bentley, Chevrolet, Mercedes, Porsche Cayenne, Volkswagen Passat, Infiniti,