На следующей неделе Ботанический сад закроют на реконструкцию
Реконструкцию будут проводить в два этапа: первый планируют закончить до ЧМ-2018.
Реконструкцию будут проводить в два этапа: первый планируют закончить до ЧМ-2018.
Ботанический сад в Самаре как минимум на год закроют для посещения. Это связано с глобальной реконструкцией, которая стартует в следующий понедельник, 14 августа, пишет 63.ru.
Сад ждут кардинальные изменения: оранжереи станут похожими на планеты, дорожки приобретут форму эллипса, а у каждой климатической зоны появится отдельное сооружение. Также там заменят ограждения.
Реконструкцию будут проводить в два этапа: первый планируют закончить до ЧМ-2018, его стоимость оценивается в 150 млн рублей; следующий этап, соответственно, пройдет после мундиаля, на его реализацию направят еще 400−450 млн рублей.