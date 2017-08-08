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14:06 (мск), источник: Pro Город Самара

На следующей неделе Ботанический сад закроют на реконструкцию

Реконструкцию будут проводить в два этапа: первый планируют закончить до ЧМ-2018.

Ботанический сад в Самаре как минимум на год закроют для посещения. Это связано с глобальной реконструкцией, которая стартует в следующий понедельник, 14 августа, пишет 63.ru.

Сад ждут кардинальные изменения: оранжереи станут похожими на планеты, дорожки приобретут форму эллипса, а у каждой климатической зоны появится отдельное сооружение. Также там заменят ограждения.

Реконструкцию будут проводить в два этапа: первый планируют закончить до ЧМ-2018, его стоимость оценивается в 150 млн рублей; следующий этап, соответственно, пройдет после мундиаля, на его реализацию направят еще 400−450 млн рублей.

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