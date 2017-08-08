На следующей неделе Ботанический сад закроют на реконструкцию

Ботанический сад в Самаре как минимум на год закроют для посещения. Это связано с глобальной реконструкцией, которая стартует в следующий понедельник, 14 августа, пишет 63.ru.

Сад ждут кардинальные изменения: оранжереи станут похожими на планеты, дорожки приобретут форму эллипса, а у каждой климатической зоны появится отдельное сооружение. Также там заменят ограждения.