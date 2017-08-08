В Центральном парке готовятся к масштабной реконструкции

Источник: Вести - Новосибирск

Ровные дорожки, новые фонари в театральном стиле, сочно зеленые газоны вдоль тротуаров. Еще несколько лет назад самый критикуемый парк в Новосибирске на глазах меняет имидж. И отзывы совсем другие. Чего еще не хватает парку? Горожане давно просили взяться за Центральный парк. Все-таки лицо Новосибирска. И мамы с детьми здесь любят гулять. А на детскую площадку без слез не взглянешь. В этот ремонтный сезон до нее не доберутся. Но к следующему лету, обещают, игровую зону не узнают. Обустроят уголок для самых маленьких, отдельно — для ребят постарше. И большую зеленую лужайку — для всех.

Владимир Козырев, Директор парка «Центральный»: «Там же у нас будет аллея скворечников, белочек можно будет покормить. Вот такая активность для детей. Белочки у нас присутствуют в парке, уже обжились, думаю, мы их задействуем там, где будут дети».

В ожидании заботливой руки и зеленые насаждения. Некоторые деревья растут со времен, когда здесь было еще кладбище. Осенью посадят липы, дубы, ели, пихты. Следующим летом в центральной части парка посадят цветочный ковер.

Татьяна Целищева, Корреспондент: «Все аттракционы перенесут в одну зону, ближе к улице Фрунзе. От каких-то придется отказаться. Но только не от колеса обозрения. По опросам новосибирцев, это одно из любимых развлечений в Центральном парке. А у кого-то с ним вообще связаны воспоминания о молодости. Колесу почти 40 лет. Поэтому в следующем году его все-таки спишут. Взамен поставят новое. Оно будет в два раза выше, чем сейчас».

Самая неожиданная и смелая задумка — обустроить в парке водоем. Как ее реализовать, пока не придумали. Возможно, это сделают арендаторы.

Анна Терешкова, Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска: «Мы хотим все-таки, чтобы сюда зашел достойный бизнес, а не просто, как мы говорим, шашлыки, и вот после этого мы будем конкретно прорабатывать, какую часть парка они будут обихаживать вокруг себя. Но это как везде».