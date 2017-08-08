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14:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми началась модернизация видеонаблюдения за дорогами

На наиболее оживленных пермских улицах камеры будут установлены в два этапа.

Сначала ими оборудуют шесть участков: пешеходный переход на улице Светлогорской (возле ООТ «Героя Лядова»), отрезок улицы Старцева (от бульвара Гагарина до улицы Уинской), две зоны на улице Леонова (от дома № 86 до моста через реку Мулянку и на перекрестке с Западным обходом Перми), перекресток улиц Куфонина — Подлесной и Куйбышева — Васильева.

Затем система видеонаблюдения и фотофиксации появится еще на 18 участках, где, по мнению ГИБДД, наиболее часты дорожно-транспортные происшествия. Это перекрестки улиц Карпинского и Стахановской, шоссе Космонавтов и улицы Столбовой, шоссе Космонавтов и улицы Вавилова.

Систему видеонаблюдения пополнит и экспериментальное оборудование, его эффективность еще только предстоит оценить. За площадью у городского автовокзала начнет наблюдать камера с мощной оптикой, которая будет подключена к системе распознавания лиц с целью выявления граждан, объявленных правоохранительными органами в розыск. Если эксперимент окажется удачным, подобные камеры появятся и на других оживленных участках краевой столицы.

По словам директора МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максима Киса, существующая система видеонаблюдения и фотофиксации, насчитывающая сегодня более 250 устройств, уже доказала свою эффективность. Именно это и послужило поводом для ее дальнейшего расширения.

— Эффективность системы мы оцениваем в том числе и по данным ГИБДД, — пояснил Максим Кис. — Там, где появляются камеры, количество дорожно-транспортных происшествий существенно снижается — водители понимают, что за ними наблюдают и в случае нарушения правил дорожного движения придется платить штраф. Поэтому новые камеры будут установлены на наиболее проблемных участках, где каждый год происходит немало ДТП с тяжкими последствиями. Это, например, участок улицы Леонова на пересечении с улицей Свиязева, а также перекресток улиц Лянгасова и Целинной.

В ближайшее время пройдет аукцион, с его победителем заключат муниципальный контракт на установку приборов наблюдения. Когда систему подготовят к работе, определят подрядчика для ее регулярного обслуживания.

Стоит отметить, что конкурсная документация допускает для монтажа системы городского видеонаблюдения использование зарубежного оборудования (камеры), но программный комплекс, обеспечивающий ее работоспособность, должен быть отечественного производства. Систему городского видеонаблюдения не только расширят, но и модернизируют, в результате чего у нее появятся дополнительные возможности.

Новое серверное оборудование и программное обеспечение позволят предоставлять видеоинформацию с улиц города государственным учреждениям и ведомствам. И не только правоохранителям, но и, например, городскому управлению внешнего благоустройства и районным администрациям, в обязанности которых входит контроль деятельности подрядных организаций в ходе ремонта автомобильных магистралей.

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