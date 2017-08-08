У Анны Седоковой на сцене в Казани лопнуло платье

Свидетелями конфуза стали несколько десятков зрителей, но артистку это ничуть не смутило.

Анна ушла за кулисы и переодела платье наоборот. Помимо этого, выйдя на сцену, Седокова воспользовалась галстуком музыканта и обвязалась им. Но платье все-таки не крепко держалось на фигуре певице, норовя соскользнуть. Тогда Анна попросила у клавишника майку и надела ее сверху.

Поклонников певицы подобное естественное поведение еще больше впечатлило, и они стали делиться восторгами по поводу увиденного: «Небольшой экшн прошел даже на ура! Аня, умничка, даже глазом не моргнула! Я видела Аню впервые вживую. Она реально очень обаятельная с шикарной улыбкой и грудью, что глаз не отвести. Пела вживую, даже зал песни предлагал, а она исполняла! Голос — класс, заворожил и впечатлил», — написала одна из поклонниц певицы и выложила фрагмент с пикантным видео.

«Ух, какая Анна крутышка, не растерялась. Я прям все больше и больше начинаю ее уважать», — поддержали мнение другие фанаты Седоковой.