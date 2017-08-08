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16:27 (мск), источник: БЕЛТА

Аномальная жара из Европы в Беларусь не придет, будет до 35 градусов

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аномальная жара из Европы в Беларусь не придет, максимум достигнет 35 градусов выше нуля.

Источник: БЕЛТА

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

В ближайшие дни воздух в Беларуси будет постепенно прогреваться. В четверг, 10 августа, по юго-западу страны ожидается до плюс 30−34 градусов. В пятницу, 11 августа, уже на большей части страны прогнозируется 30−34 градуса, в Брестской области местами до плюс 35.

«Такая 40-градусная жара, как в Европе, в Беларуси не ожидается. Но 35 градусов для нашей страны — это тоже очень жарко. Выписано предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении», — сказала Светлана Рыбакова.

Как сообщают информагентства, в Европе из-за антициклона «Люцифер», который принес горячий воздух из Африки, стоит небывалая жара. Температура воздуха в тени не опускается ниже 32 градусов, горные массивы итальянских Альп начали таять. В некоторых регионах горят леса. Несколько европейских стран выпустили официальное предостережение об аномальной жаре, призывая людей не выходить по возможности на улицу днем и пить больше воды. Особенно страдает из-за жары Италия. В большинстве областей страны температура воздуха превысила 40 градусов. На юге, в области Кампания, на прошлой неделе воздух прогрелся до 55 градусов.

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