Аномальная жара из Европы в Беларусь не придет, будет до 35 градусов

Источник: БЕЛТА

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

В ближайшие дни воздух в Беларуси будет постепенно прогреваться. В четверг, 10 августа, по юго-западу страны ожидается до плюс 30−34 градусов. В пятницу, 11 августа, уже на большей части страны прогнозируется 30−34 градуса, в Брестской области местами до плюс 35.

«Такая 40-градусная жара, как в Европе, в Беларуси не ожидается. Но 35 градусов для нашей страны — это тоже очень жарко. Выписано предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении», — сказала Светлана Рыбакова.