Аномальная жара из Европы в Беларусь не придет, будет до 35 градусов
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аномальная жара из Европы в Беларусь не придет, максимум достигнет 35 градусов выше нуля.
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аномальная жара из Европы в Беларусь не придет, максимум достигнет 35 градусов выше нуля.
Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.
В ближайшие дни воздух в Беларуси будет постепенно прогреваться. В четверг, 10 августа, по
«Такая 40-градусная жара, как в Европе, в Беларуси не ожидается. Но 35 градусов для нашей страны — это тоже очень жарко. Выписано предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении», — сказала Светлана Рыбакова.
Как сообщают информагентства, в Европе