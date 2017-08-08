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14:01 (мск), источник: Tengrinews

Скончался 26-летний принц Саудовской Аравии

Саудовская Аравия объявила о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, сообщает агентство SPA.

Источник: Tengrinews

«В мир иной отправился принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на королевский двор. О причинах смерти принца ничего неизвестно.

Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.

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