Скончался 26-летний принц Саудовской Аравии

«В мир иной отправился принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на королевский двор. О причинах смерти принца ничего неизвестно.

Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.