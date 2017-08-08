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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В американском зоопарке слон поплескался в воде гусем

В зоопарке Хогл, который располагается в американском штате Юта, на видеозапись попал африканский слон, обливающий водой канадского гуся.

Ролик с животными 7 августа опубликовала Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Издание предположило, что животные устроили шутливую драку. Отмечается, что несмотря на неравенство размеров, слону так и не удалось одержать победу над птицей.

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