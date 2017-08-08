В американском зоопарке слон поплескался в воде гусем
В зоопарке Хогл, который располагается в американском штате Юта, на видеозапись попал африканский слон, обливающий водой канадского гуся.
В зоопарке Хогл, который располагается в американском штате Юта, на видеозапись попал африканский слон, обливающий водой канадского гуся.
Ролик с животными 7 августа опубликовала Daily Mail.
Издание предположило, что животные устроили шутливую драку. Отмечается, что несмотря на неравенство размеров, слону так и не удалось одержать победу над птицей.