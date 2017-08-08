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16:35 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми завершается приемка школ к новому учебному году

Всего будет проверено 284 учебных заведения.

Источник: Вести - Пермь

В центре внимания — соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также санитарных правил. Участие в приемке принимают представители ФСБ, МВД, МЧС и Роспотребнадзора. Завершится масштабная проверка пермских школ 10 августа.

Инна Дубровина, директор МОУ СОШ № 47 г. Перми, рассказывает: «Это самое волнительное мероприятие для всех образовательных организаций. Мы все, и я в том числе, мы и красили, и мыли, и убирали. И, по большому счету, последние 2 недели круглосуточно работали. Весь коллектив очень сильно переживает».

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