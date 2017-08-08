Скончался доктор архитектуры, заслуженный деятель науки РТ Нияз Халитов
Халитов занимал должность главного научного сотрудника в Институте истории Академии наук РТ.
Халитов занимал должность главного научного сотрудника в Институте истории Академии наук РТ.
(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Скончался доктор архитектуры, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Нияз Халитов. Информацию о его смерти подтвердил ИА «Татар-информ» сын Нияза Халитова Райхан.
Халитов Нияз Хаджиевич родился в 1950 году. Занимал должность главного научного сотрудника в Институте истории Академии наук РТ. Член ученого совета Института Истории АН РТ; член спецсовета по защите кандидатской и докторской диссертаций при Институте истории АН РТ; член ученого совета ГОМ РТ; член ученого совета НКЦ «Казань».
Область исследовательских интересов: теория национального в архитектуре, история исламской, тюркской и татарской архитектуры.