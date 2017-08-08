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14:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Скончался доктор архитектуры, заслуженный деятель науки РТ Нияз Халитов

Халитов занимал должность главного научного сотрудника в Институте истории Академии наук РТ.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Скончался доктор архитектуры, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Нияз Халитов. Информацию о его смерти подтвердил ИА «Татар-информ» сын Нияза Халитова Райхан.

Халитов Нияз Хаджиевич родился в 1950 году. Занимал должность главного научного сотрудника в Институте истории Академии наук РТ. Член ученого совета Института Истории АН РТ; член спецсовета по защите кандидатской и докторской диссертаций при Институте истории АН РТ; член ученого совета ГОМ РТ; член ученого совета НКЦ «Казань».

Область исследовательских интересов: теория национального в архитектуре, история исламской, тюркской и татарской архитектуры.

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