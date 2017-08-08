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14:18 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде из-за сбоя системы в МРЭО перестали регистрировать автомобили

В результате во вторник, 8 августа, в отделе МРЭО на ул. Борзова образовались очереди. Там находятся около сотни человек.

В Калининграде в подразделениях МРЭО ГИБДД в последние несколько дней из-за технического сбоя перестали выдавать водительские удостоверения и ставить транспорт на учёт. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.

В результате во вторник, 8 августа, в отделе МРЭО на ул. Борзова образовались очереди. Там находятся около сотни человек.

Как сообщили Клопс.Ru в Госавтоинспекции, проблема возникла из-за сбоя в федеральной базе. Сейчас в Калининграде система выдачи удостоверений налажена, сохраняются проблемы с регистрацией транспорта. Точной информацией о восстановлении работы в ГИБДД не располагают, так как это не зависит от работников полиции.

Год назад жители Калининграда и области уже сталкивались с подобными проблемами. Тогда сбой случился после замены программного обеспечения. Кроме того, очереди периодически возникали из-за неработающего терминала.

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