В Калининграде из-за сбоя системы в МРЭО перестали регистрировать автомобили

В Калининграде в подразделениях МРЭО ГИБДД в последние несколько дней из-за технического сбоя перестали выдавать водительские удостоверения и ставить транспорт на учёт. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.

В результате во вторник, 8 августа, в отделе МРЭО на ул. Борзова образовались очереди. Там находятся около сотни человек.

Как сообщили Клопс.Ru в Госавтоинспекции, проблема возникла из-за сбоя в федеральной базе. Сейчас в Калининграде система выдачи удостоверений налажена, сохраняются проблемы с регистрацией транспорта. Точной информацией о восстановлении работы в ГИБДД не располагают, так как это не зависит от работников полиции.