В Калининграде из-за сбоя системы в МРЭО перестали регистрировать автомобили
В результате во вторник, 8 августа, в отделе МРЭО на ул. Борзова образовались очереди. Там находятся около сотни человек.
В результате во вторник, 8 августа, в отделе МРЭО на ул. Борзова образовались очереди. Там находятся около сотни человек.
В Калининграде в подразделениях МРЭО ГИБДД в последние несколько дней
В результате во вторник, 8 августа, в отделе МРЭО на ул. Борзова образовались очереди. Там находятся около сотни человек.
Как сообщили Клопс.Ru в Госавтоинспекции, проблема возникла
Год назад жители Калининграда и области уже сталкивались с подобными проблемами. Тогда сбой случился после замены программного обеспечения. Кроме того, очереди периодически возникали