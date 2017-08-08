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14:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В семилукский микрорайон «Южный» впервые пустят маршрутку

Первый рейс запланирован на 10 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Семилукское автотранспортное предприятие впервые пустит рейсовую «Газель» в городской микрорайон «Южный» в четверг, 10 августа. Отправление от привокзальной площади в Семилуках в 08:30. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили специалисты Семилукского АТП во вторник, 8 августа.

Жители микрорайона «Южный», не имеющие личного транспорта, могли добраться в Семилуки только объездными путями.

— Первый вариант — через поселок Орлов Лог. Мало того, что этот крюк отнимал много времени, так еще и увеличивал стоимость проезда в разы. К примеру, чтобы добраться до Семилук мы платили около 50 рублей. Туда-обратно уже 100 рублей. Дорого! Особенно, когда понимаешь, что напрямую — чуть больше десяти км, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» жители микрорайона.

Второй вариант — пройти пешком 4 км до поселка Новый, затем уехать на маршрутке. Молодежь преодолевала это расстояние налегке, а вот для пожилых — это было целое испытание.

— Решить проблему удалось на местном уровне. С 10 августа «Газель» поселка Новый увеличит свой маршрут и теперь четыре раза в день будет проезжать через микрорайон «Южный», — пояснили корреспонденту РИА «Воронеж» в городской администрации.

Стоимость проезда останется прежней — 14 рублей. «Газели» через микрорайон «Южный» будут отправляться по будням и в воскресенье от привокзальной площади в Семилуках в 08:30, 10:30, 12:30 и 15:30.

По словам специалистов Семилукского АТП, первый месяц будет пробным. Водителям рейсового автобуса предстоит произвести мониторинг пассажиропотока на новом участке, а также наметить места остановок, наиболее удобных для семилукцев.

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