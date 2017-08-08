Туристы начали покидать подтопленный Хасанский район Приморья

Источник: РИА Новости

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

Был частично отрезан Хасанский район, где находится пункт пропуска через российско-китайскую границу, многие туристы не могли вернуться домой. Во вторник утром размытую дорогу восстановили.

«Всего заложниками стихии стали более 15 тысяч туристов из Владивостока, Хабаровска, Амурской области и других субъектов ДФО… Автобусы с туристами понемногу покидают затопленный район», — говорится в сообщении.

По данным властей, иностранные и российские туристы были размещены в специально созданном временном пункте пребывания, где им была оказана необходимая помощь.