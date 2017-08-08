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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

«Кровавая» Луна украсила ночное небо Петербурга

Частичное лунное затмение можно было наблюдать почти по всей России.

«Кровавая» Луна взошла над Петербургом в ночь на вторник, 8 августа. Жители Северной столицы вместе с большинством населения России могли наблюдать это уникальное явление высоко над головами.

Частичное лунное затмение окрасило Луну в эту ночь в бордовые тона. Это редкое астрономическое явление происходит, когда Луна на четверть входит в тень Земли. В результате преломления солнечных лучей через атмосферу голубой планеты ее спутник и окрашивается в «кровавые» цвета.

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Затмение в этом году наступило около девяти вечера и продлилось не дольше двух часов.

И если обыватели считают «кровавую Луну» просто красивым зрелищем, то астрологи называют ее «предвестником плохого настроения и повышенной нервозности». Якобы в это время увеличевается число преступлений, аварий и прочих неприятностей.

Впрочем, наука и статистика это опровергает. Следующее лунное затмение состоится только через полгода — 31 января 2018 года.

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