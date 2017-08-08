Подготовка к отопительному сезону в Октябрьском округе Иркутска завершится до 1 сентября

На сегодняшний день готовность всех необходимых систем составляет более 90%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«На 1167 из 1282 элеваторных узлов и узлов управления проведены ремонт и ревизия. Все они, в соответствии с графиком, предъявляются инспекторам «Иркутскэнергосбыта», — сообщил Владимир Преловский.
В рамках подготовки к отопительному сезону обеспечивается тепловой контур зданий, производится замена внутридомовых инженерных систем, ремонт и утепление подъездных дверей, чердаков, межпанельных швов. Кроме этого, на трех котельных, расположенных в Октябрьском округе выполнены ремонты и сформирован необходимый запас топлива.