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16:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Подготовка к отопительному сезону в Октябрьском округе Иркутска завершится до 1 сентября

Работы по подготовке к отопительному сезону в Октябрьском округе Иркутска завершатся до 1 сентября. Об этом сообщил глава округа Владимир Преловский в ходе проверки к приему тепла социальных объектов и многоквартирных домов.

Источник: IrkutskMedia.ru

На сегодняшний день готовность всех необходимых систем составляет более 90%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«На 1167 из 1282 элеваторных узлов и узлов управления проведены ремонт и ревизия. Все они, в соответствии с графиком, предъявляются инспекторам «Иркутскэнергосбыта», — сообщил Владимир Преловский.

В рамках подготовки к отопительному сезону обеспечивается тепловой контур зданий, производится замена внутридомовых инженерных систем, ремонт и утепление подъездных дверей, чердаков, межпанельных швов. Кроме этого, на трех котельных, расположенных в Октябрьском округе выполнены ремонты и сформирован необходимый запас топлива.

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