Подготовка к отопительному сезону в Октябрьском округе Иркутска завершится до 1 сентября

Источник: IrkutskMedia.ru

На сегодняшний день готовность всех необходимых систем составляет более 90%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«На 1167 из 1282 элеваторных узлов и узлов управления проведены ремонт и ревизия. Все они, в соответствии с графиком, предъявляются инспекторам «Иркутскэнергосбыта», — сообщил Владимир Преловский.