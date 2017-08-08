Екатеринбуржцев зовут на публичные слушания по новой застройке на Ботанике
Минстрой Свердловской области назначил публичные слушания по вопросу планировки и межевания участка в границах улиц 8 Марта, Крестинского и Объездной в Екатеринбурге.
Минстрой Свердловской области назначил публичные слушания по вопросу планировки и межевания участка в границах улиц 8 Марта, Крестинского и Объездной в Екатеринбурге.
Мероприятие состоится 25 августа во Дворце культуры железнодорожников, начало в 14:00. На указанной территории, на месте старых ювелирных цехов, компания «Ривьера-инвест-Екб» планирует возвести жилье.
Отметим, что совладельцами компании являются основатели «Малышева 73» и создатель клиники «Здоровье 365». Сейчас «Ривьера-инвест-Екб» строит дом в центре города на набережной Исети.