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14:44 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржцев зовут на публичные слушания по новой застройке на Ботанике

Минстрой Свердловской области назначил публичные слушания по вопросу планировки и межевания участка в границах улиц 8 Марта, Крестинского и Объездной в Екатеринбурге.

Мероприятие состоится 25 августа во Дворце культуры железнодорожников, начало в 14:00. На указанной территории, на месте старых ювелирных цехов, компания «Ривьера-инвест-Екб» планирует возвести жилье.

Отметим, что совладельцами компании являются основатели «Малышева 73» и создатель клиники «Здоровье 365». Сейчас «Ривьера-инвест-Екб» строит дом в центре города на набережной Исети.

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