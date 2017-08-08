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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Минкурортов Крыма просит туристов выезжать в аэропорт Симферополя заранее

СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министерство курортов и туризма Крыма оповестило все туристические структуры на полуострове о возможных транспортных затруднениях при подъезде к аэропорту «Симферополь» из-за дорожных работ и обратилось с просьбой рекомендовать туристам выезжать заранее, сообщает сайт министерства.

Источник: РИА "Новости"

«Министерство курортов и туризма Крыма направило письма туристическим компаниям, санаториям, отелям, пансионатам с просьбой провести работу по информированию среди гостей полуострова о возможности затрудненного трафика на подъезде к аэропорту “Симферополь” в связи с большим наплывом транспорта и ведением работ по реконструкции и строительству двухуровневой развязки на Евпаторийском шоссе», — говорится в сообщении.

В частности, во избежание опоздания туристов на рейсы Минтуризма РК рекомендовало пунктам размещения и туркомпаниям закладывать дополнительно еще один час при организации трансфера из мест отдыха в аэропорт.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов, находясь в отпуске, осмотрел несколько важных строительных объектов Симферополя и дал негативную оценку темпам проводящихся работ. Аксенов побывал на строительстве эстакады, которая должна соединить две объездные дороги и пройти над евпаторийским шоссе, ведущим к аэропорту. Из-за работ на дороге образовываются многокилометровые пробки, в которые, в том числе, попадают туристы, вылетающие из Крыма.

«Строительство мостового перехода, который свяжет Ялтинскую объездную с автодорогой Мирное-Дубки. Здесь похожая картина: в 21 час работали два экскаватора, а те работы, которые можно выполнять в ночное время, не выполнялись. Считаю, что допускать подобные простои в разгар курортного сезона на ключевой трассе, где в результате ремонтных работ создаются пробки, — это верх безответственности. Подрядчики работают отвратительно, контроль со стороны должностных лиц недостаточен», — написал Аксенов.

Он потребовал от властей Симферополя и ответственных чиновников правительства наладить работу так, чтобы не создавать существенных помех для туристов, прибывающих и покидающих Крым авиатранспортом.

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