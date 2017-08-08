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16:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Дзержинском районе Волгограда отключат горячую воду с 10 августа

Жители Дзержинского района Волгограда останутся без горячей воды с 08:00 10 августа до 00:00 30 августа.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», ограничение водоснабжения коснется улиц Землячки, 8-й Воздушной армии, Симонова, Качинцев, Новодвинской, Московской, Шекснинской, проспекта Жукова, бульвара 30-летия Победы. Подробнее адреса можно узнать здесь.

Добавим, что ограничение водоснабжения будет связано с проведением плановых ремонтных работ.

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