Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военный аналитик: как в Европе «покончили» с флотом РФ
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Adidas закрывает розничные магазины в России
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
«У него есть все мыслимое и немыслимое оружие»: СМИ о корабле РФ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:41 (мск), источник: Калининград.Ru

Мэрия продолжит ставить стеклянные остановки на улицах Калининграда

Глава Калининграда Александр Ярошук надеется на сознательность горожан.

Источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда продолжат ставить стеклянные павильоны на остановках общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук после оперативного совещания во вторник, 8 августа.

Внешний вид у них неплохой. Но вы видели, что подонки-вандалы с ними делают. Если так будет продолжаться, то надо или вообще ничего не ставить, или из металла их делать. Но ставить продолжим. В этом году также запланировано выделение средств, — пояснил Ярошук.

Он заявил, что при установке информационных щитов остановки оборудуют камерами видеонаблюдения. По словам градоначальника, это должно снизить количество актов вандализма, но «гарантий нет».

Сколько новых остановок появится на улицах в ближайшее время, градоначальник не уточнил. В 2016 году установили восемь павильонов, а в 2017 году ещё 39 штук. Общая стоимость работ составила около 23 млн рублей.

В 2017 году в Калининграде запустили программу по замене остановочных комплексов. На эти цели планируется направить около 30 млн рублей. На улицах города должны появиться около 100 новых павильонов. Старые, но ещё исправные комплексы из центра переместят на окраины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Плачь, Европа»: какие местные продукты продают в Калининграде после трёх лет эмбарго
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Британия отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
Глава ВЦИОМа рассказал о опасном «запросе на перемены» у россиян
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь