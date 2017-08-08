Мэрия продолжит ставить стеклянные остановки на улицах Калининграда

Источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда продолжат ставить стеклянные павильоны на остановках общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук после оперативного совещания во вторник, 8 августа.

Внешний вид у них неплохой. Но вы видели, что подонки-вандалы с ними делают. Если так будет продолжаться, то надо или вообще ничего не ставить, или из металла их делать. Но ставить продолжим. В этом году также запланировано выделение средств, — пояснил Ярошук.

Он заявил, что при установке информационных щитов остановки оборудуют камерами видеонаблюдения. По словам градоначальника, это должно снизить количество актов вандализма, но «гарантий нет».

Сколько новых остановок появится на улицах в ближайшее время, градоначальник не уточнил. В 2016 году установили восемь павильонов, а в 2017 году ещё 39 штук. Общая стоимость работ составила около 23 млн рублей.