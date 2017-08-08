Мэрия продолжит ставить стеклянные остановки на улицах Калининграда
Глава Калининграда Александр Ярошук надеется на сознательность горожан.
Глава Калининграда Александр Ярошук надеется на сознательность горожан.
Власти Калининграда продолжат ставить стеклянные павильоны на остановках общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук после оперативного совещания во вторник, 8 августа.
Внешний вид у них неплохой. Но вы видели, что
Он заявил, что при установке информационных щитов остановки оборудуют камерами видеонаблюдения. По словам градоначальника, это должно снизить количество актов вандализма, но «гарантий нет».
Сколько новых остановок появится на улицах в ближайшее время, градоначальник не уточнил. В 2016 году установили восемь павильонов, а в 2017 году ещё 39 штук. Общая стоимость работ составила около 23 млн рублей.
В 2017 году в Калининграде запустили программу по замене остановочных комплексов. На эти цели планируется направить около 30 млн рублей. На улицах города должны появиться около 100 новых павильонов. Старые, но ещё исправные комплексы из центра переместят на окраины.