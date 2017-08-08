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14:54 (мск), источник: m24.ru

Сенсорный сад для слепых и слабовидящих открыли в «Аптекарском огооде»

Растения в новом саду можно потрогать и даже попробовать на вкус.

Источник: Москва 24

Первый в России «Сенсорный сад пяти чувств» открылся в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», передает Агентство «Москва».

Благодаря этому проекту, слепые, слабовидящие и маломобильные посетители смогут познакомиться с различными видами растений, ощутить их текстуру и аромат.

«Я вижу, что наша задумка уже вызвала огромный интерес, и людям сложно оторваться от грядок — это значит, мы были правы, что людям будет интересно нюхать, трогать, и даже пробовать на вкус эти растения. Мы всегда ждем посетителей, и надеемся, их будет все больше и больше с каждым днем», — заявила исполнительный директор фонда поддержки слепоглухонемых «Со-единение» Татьяна Константинова. Она также выразила надежду на то, что вскоре сенсорные сады создадут и в других городах России.

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Эти растения специально предназначены для того, чтобы их трогать, отрывать кусочки и пробовать на вкус — это все органически выращенные растения, без пестицидов. Мы рассчитываем, что этот сад будет существовать долго, до конца сезона мы сделаем несколько смен растений. Он предназначен для всех: пожалуй, это единственное место в Москве, где эта идея заработала в полную силу.
Артем Паршин
Главный ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода»

Под сенсорный сад отвели участок на Выставочном поле у детской экоплощадки.

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