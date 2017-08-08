Сенсорный сад для слепых и слабовидящих открыли в «Аптекарском огооде»

«Я вижу, что наша задумка уже вызвала огромный интерес, и людям сложно оторваться от грядок — это значит, мы были правы, что людям будет интересно нюхать, трогать, и даже пробовать на вкус эти растения. Мы всегда ждем посетителей, и надеемся, их будет все больше и больше с каждым днем», — заявила исполнительный директор фонда поддержки слепоглухонемых «Со-единение» Татьяна Константинова. Она также выразила надежду на то, что вскоре сенсорные сады создадут и в других городах России.