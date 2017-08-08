У избалованных щенков не складывается карьера

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Исследование на эту тему было опубликовано в журнале Science.

По всему миру существует множество программ разведения и обучения собак-поводырей для слепых. Однако только 70% щенков, участвующих в этих программах, могут стать полноценными поводырями во взрослом возрасте.

Исследователи из Пенсильванского университета решили узнать, с чем это связано, и оказалось, что у 30% щенков, которых матери вылизывали, чистили и за которыми очень активно ухаживали, в три раза меньше шансов вырасти в хороших собак-поводырей.

В ходе исследования ученые проверили способность собак оставаться сосредоточенными, выполнять команды и решать сложные задачи, например, прохождение лабиринта и поиск пищи. Те собаки, за которыми матери тщательно ухаживали, оказались более нервными.