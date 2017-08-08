Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Польша сделала заявление из-за запрета доступа «Газпрома» к OPAL
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
«У него есть все мыслимое и немыслимое оружие»: СМИ о корабле РФ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:56 (мск), источник: Индикатор

У избалованных щенков не складывается карьера

Ученые выяснили, что отношения между щенком и его матерью влияют на эффективность обучения собаки в будущем.

Источник: freestocks.org / CC0

Исследование на эту тему было опубликовано в журнале Science.

По всему миру существует множество программ разведения и обучения собак-поводырей для слепых. Однако только 70% щенков, участвующих в этих программах, могут стать полноценными поводырями во взрослом возрасте.

Читайте также
Уволен за дружелюбность, выгорел на работе. Как собаки становятся полицейскими, спасателями и терапевтами (и почему уходят со службы)

Исследователи из Пенсильванского университета решили узнать, с чем это связано, и оказалось, что у 30% щенков, которых матери вылизывали, чистили и за которыми очень активно ухаживали, в три раза меньше шансов вырасти в хороших собак-поводырей.

В ходе исследования ученые проверили способность собак оставаться сосредоточенными, выполнять команды и решать сложные задачи, например, прохождение лабиринта и поиск пищи. Те собаки, за которыми матери тщательно ухаживали, оказались более нервными.

Более того, те щенки, которые в процессе вскармливания большую часть времени лежали на животе, оказались примерно в четыре раза менее успешны по сравнению с теми щенками, которые кормились сидя. Это объясняется тем, что такая поза требует больших усилий и выдержки у щенков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ученые выяснили, как не заражаться от больных попутчиков в самолете
В Англии нашли огромную сеть забытых укреплений против немецкого десанта
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Британия отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
Глава ВЦИОМа рассказал о опасном «запросе на перемены» у россиян
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь