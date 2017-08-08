У избалованных щенков не складывается карьера
Ученые выяснили, что отношения между щенком и его матерью влияют на эффективность обучения собаки в будущем.
Ученые выяснили, что отношения между щенком и его матерью влияют на эффективность обучения собаки в будущем.
Исследование на эту тему было опубликовано в журнале Science.
По всему миру существует множество программ разведения и обучения
Исследователи из Пенсильванского университета решили узнать, с чем это связано, и оказалось, что у 30% щенков, которых матери вылизывали, чистили и за которыми очень активно ухаживали, в три раза меньше шансов вырасти в хороших
В ходе исследования ученые проверили способность собак оставаться сосредоточенными, выполнять команды и решать сложные задачи, например, прохождение лабиринта и поиск пищи. Те собаки, за которыми матери тщательно ухаживали, оказались более нервными.
Более того, те щенки, которые в процессе вскармливания большую часть времени лежали на животе, оказались примерно в четыре раза менее успешны по сравнению с теми щенками, которые кормились сидя. Это объясняется тем, что такая поза требует больших усилий и выдержки у щенков.