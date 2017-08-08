Канал Disney покажет дошкольникам приключения межрасовой лесби-семьи
Disney Channel показал фрагменты нового эпизода детского сериала Doc McStuffins, героями которого стали
Disney Channel показал фрагменты нового эпизода детского сериала Doc McStuffins, героями которого стали
Чернокожую героиню озвучила известная комедийная актриса Ванда Сайкс, которая также является лесбиянкой. Впечатлениями от мультфильма она поделилась в ролике, который телекомпания разместила на YouTube.
Пор сюжету серии, однополые родители вместе с двумя маленькими детьми, желая укрыться от землетрясения, спровоцированного игрушечным динозавром, обращаются к главной героине по имени Дотти с просьбой помочь им собрать тревожный чемоданчик. Та рассказывает, что необходимо иметь в таком наборе, чтобы защититься от землетрясения.
Как отмечает The Daily Dot, в эпизоде нет акцента на сексуальности семьи. В серии просто показано, как два любящих родителя помогают своим детям.
Канал уже показывал однополый поцелуй в мультсериале «Стар против сил зла». Однополые отношения были показаны в молодежном сериале «Удачи, Чарли», однако на этот раз