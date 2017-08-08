Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: китайцы уходят с российского Дальнего Востока
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Наследников имущества защитит новый закон
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Отпуск с дымком
16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Канал Disney покажет дошкольникам приключения межрасовой лесби-семьи

Disney Channel показал фрагменты нового эпизода детского сериала Doc McStuffins, героями которого стали родители-лесбиянки разных рас.

Чернокожую героиню озвучила известная комедийная актриса Ванда Сайкс, которая также является лесбиянкой. Впечатлениями от мультфильма она поделилась в ролике, который телекомпания разместила на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пор сюжету серии, однополые родители вместе с двумя маленькими детьми, желая укрыться от землетрясения, спровоцированного игрушечным динозавром, обращаются к главной героине по имени Дотти с просьбой помочь им собрать тревожный чемоданчик. Та рассказывает, что необходимо иметь в таком наборе, чтобы защититься от землетрясения.

Как отмечает The Daily Dot, в эпизоде нет акцента на сексуальности семьи. В серии просто показано, как два любящих родителя помогают своим детям.

Mashable обращает внимание на то, что Disney не первый раз демонстрирует ЛГБТ-пары в своих мультфильмах.

Канал уже показывал однополый поцелуй в мультсериале «Стар против сил зла». Однополые отношения были показаны в молодежном сериале «Удачи, Чарли», однако на этот раз ЛГБТ-пару впервые покажут в блоке Disney Junior, предназначенном для дошкольников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Россия всегда готова защитить своих граждан
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
ВЦИОМ: запрос на стабильность сменился запросом на перемены
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Россияне спешат оформить ипотеку
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь