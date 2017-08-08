Канал Disney покажет дошкольникам приключения межрасовой лесби-семьи

Чернокожую героиню озвучила известная комедийная актриса Ванда Сайкс, которая также является лесбиянкой. Впечатлениями от мультфильма она поделилась в ролике, который телекомпания разместила на YouTube.

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/vgCx-UkAKZo?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Пор сюжету серии, однополые родители вместе с двумя маленькими детьми, желая укрыться от землетрясения, спровоцированного игрушечным динозавром, обращаются к главной героине по имени Дотти с просьбой помочь им собрать тревожный чемоданчик. Та рассказывает, что необходимо иметь в таком наборе, чтобы защититься от землетрясения.

Как отмечает The Daily Dot, в эпизоде нет акцента на сексуальности семьи. В серии просто показано, как два любящих родителя помогают своим детям.

Mashable обращает внимание на то, что Disney не первый раз демонстрирует ЛГБТ-пары в своих мультфильмах.