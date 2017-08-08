1 сентября в Екатеринбурге пойдут учиться 147 тысяч детей

Источник: УралИнформБюро

В первый день осени за парты екатеринбургских школ сядут 147 000 детей. Это на 5000 больше, чем в прошлом году, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Сейчас 163 учебных заведения проходят соответствующие проверки. Завершатся приемки до 15 августа.

В этом году в столице Урала введут в эксплуатацию гимназию № 39 в Чкаловском районе и школу № 25 в Верх-Исетском. Также свои двери откроет для начальных классов здание школы № 131 на улице Адмирала Ушакова, 24 в Рудном. Ведутся работы по реконструкции школ № 1 и № 80.