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15:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

1 сентября в Екатеринбурге пойдут учиться 147 тысяч детей

В 163 школы.

Источник: УралИнформБюро

В первый день осени за парты екатеринбургских школ сядут 147 000 детей. Это на 5000 больше, чем в прошлом году, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Сейчас 163 учебных заведения проходят соответствующие проверки. Завершатся приемки до 15 августа.

В этом году в столице Урала введут в эксплуатацию гимназию № 39 в Чкаловском районе и школу № 25 в Верх-Исетском. Также свои двери откроет для начальных классов здание школы № 131 на улице Адмирала Ушакова, 24 в Рудном. Ведутся работы по реконструкции школ № 1 и № 80.

К началу учебного года территории всех школ должны быть оборудованы пешеходными переходами, тротуарами, искусственными неровностями, дорожными знаками.

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