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15:00 (мск), источник: dostup1.ru

Ректор ЮУрГУ подписал приказ о зачислении первокурсников на бюджет

Прием документов на контрактную форму обучения продолжается.

Источник: dostup1.ru

Сегодня, 8 августа, ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков подписал приказ о зачислении студентов на бюджетную форму обучения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Заявления на поступление в один из крупнейших российских вузов в 2017 году подали более 11 тыс. абитуриентов.

Самыми популярными оказались факультеты Юридического института, Института лингвистики и международных коммуникаций и Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. Конкурс в эти институты составил 16−20 человек на место.

По словам ректора, в университете увеличилось число абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. «В этом году в ЮУрГУ выросло количество направлений, на которых, по итогам приемной кампании, проходной балл ЕГЭ превысил цифру 200. Это и гуманитарные направления, и направления, связанные с компьютерными науками, строительное направление и многие другие. Безусловно, это одна из самых приятных составляющих результатов нашей работы», — прокомментировал итоги приемной кампании ректор ЮУрГУ.

Наибольшие проходные баллы для поступления понадобились юристам и лингвистам, а также филологам и журналистам потребовались Чтобы занять бюджетное место на этих специальностях, абитуриентам надо было набрать от 244 до 260 баллов в зависимости от направления. Среди инженерных специальностей самыми популярными стали «Фундаментальная информатика» Высшей школы электроники и компьютерных наук, «Проектирование ракетных комплексов» Политехнического института и «Строительство» Архитектурно-строительного института.

До 15 августа в ЮУрГУ продолжается прием документов на контрактную форму обучения; до 15 сентября — от заочников.

Добавим, на первый курс магистратуры ЮУрГУ поступили 913 человек, и около 25% из них — это студенты, окончившие другие вузы.

Приемная комиссия ЮУрГУ опубликовала график встреч с абитуриентами, зачисленными на первый курс. При себе необходимо иметь: копию паспорта, копию СНИЛС, 6 фото размером 3×4, документы, подтверждающие нуждаемость в общежитии, медицинскую справку (при наличии, для передачи в поликлинику). Ознакомиться с графиком можно здесь.

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Ректор ЮУрГУ подписал приказ о зачислении первокурсников на бюджет
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