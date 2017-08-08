В аэропорту Сочи наказали грузчика, швырявшего багаж (видео)
В Сочи грузчик, швырявший чемоданы в грузовой отсек самолета, попал на видео. При просмотре ролика видно, насколько неосторожно он обращается с багажом пассажиров.
В Сочи грузчик, швырявший чемоданы в грузовой отсек самолета, попал на видео. При просмотре ролика видно, насколько неосторожно он обращается с багажом пассажиров.
Автор видео сообщил, что речь идет о рейсе WZ126 авиакомпании Red Wings, который летел в Москву. В «Базэл Аэро» подтвердили, что видео было снято в Сочи, это произошло в конце июля.
На кадрах не видно, что в грузовом отсеке чемоданы и сумки принимал другой грузчик, сообщили «Вестям Сочи» в