В аэропорту Сочи наказали грузчика, швырявшего багаж (видео)

Автор видео сообщил, что речь идет о рейсе WZ126 авиакомпании Red Wings, который летел в Москву. В «Базэл Аэро» подтвердили, что видео было снято в Сочи, это произошло в конце июля.

На кадрах не видно, что в грузовом отсеке чемоданы и сумки принимал другой грузчик, сообщили «Вестям Сочи» в пресс-службе компании. Тем не менее было организовано служебное расследование, и провинившегося грузчика наказали (как именно, в пресс-службе не уточнили).