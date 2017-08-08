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15:45 (мск), источник: Вести Сочи

В аэропорту Сочи наказали грузчика, швырявшего багаж (видео)

В Сочи грузчик, швырявший чемоданы в грузовой отсек самолета, попал на видео. При просмотре ролика видно, насколько неосторожно он обращается с багажом пассажиров.

Автор видео сообщил, что речь идет о рейсе WZ126 авиакомпании Red Wings, который летел в Москву. В «Базэл Аэро» подтвердили, что видео было снято в Сочи, это произошло в конце июля.

На кадрах не видно, что в грузовом отсеке чемоданы и сумки принимал другой грузчик, сообщили «Вестям Сочи» в пресс-службе компании. Тем не менее было организовано служебное расследование, и провинившегося грузчика наказали (как именно, в пресс-службе не уточнили).

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